Maksimovic-Manolas ko, Gazzetta: meno complicata la situazione del serbo per il Barcellona, ma il greco alimenta speranze

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli riparte dagli infortuni dei suoi difensori centrali, come racconta la Gazzetta dello Sport su Nikola Maksimovic e Kostas Manolas:

"La prima diagnosi parla di forte contusione, dunque ora Maksimovic riposerà poi si vedrà - quando la caviglia si sgonfierà - in che modo reagirà. Gia oggi dovrebbe svolgere un po’ di differenziato e si valuterà. Di conseguenza è in dubbio per il ritorno di Champions, come Manolas che ieri ha ripreso ad allenarsi e alimenta qualche speranza in più. Al momento l’impressione è che sia meno complicata la situazione di Maksimovic, rispetto a quella di Manolas"