Luis Alberto-Napoli, CorSport: Siviglia unica squadra interessata allo spagnolo

Calciomercato Napoli - Nelle scorse settimane si era parlato di uno scambio possibile tra Lazio e Napoli con protagonisti i due centrocampisti Luis Alberto e Piotr Zielinski. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che il Siviglia è la squadra più interessata al centrocampista spagnolo.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Luis Alberto è entrato nei pensieri del Siviglia, ma non si può ancora parlare di una trattativa aperta. Sono in corso valutazioni e riflessioni all’interno del club andaluso. Il ds Monchi, ex Roma, lo stima e lo vorrebbe riportare a casa. L’interesse è confermato, niente altro per ora. Nessuna proposta sarebbe piovuta sul tavolo della Lazio".