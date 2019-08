Lozano-Napoli, Auriemma su TS: ADL ha già pronto il bonifico, congelati 42mln nelle casse per il Psv

Calciomercato Napoli novità sull'affare Lozano. L'edizione odierna di TuttoSport racconta cosa sta accadendo sull'attaccante sempre più vicino alla maglia azzurra.

Come riferisce Tuttosport, a firma di Raffaele Auriemma:

"I calciatori in corsa, quelli da considerare come dei big, attualmente sono due, Lozano e James, perchè Icardi sta accettando il braccio di ferro che l’Inter ha innescato, e ha detto in maniera esplicita al club nerazzurro che da lì non si muoverà. Allora Hirving Lozano, tornato in prima fila da quando il club azzurro ha capito che non potrà essere protagonista del suo destino nella vicenda James Rodriguez. Con l’agente del messicano, e chi se non Raiola, si sta ragionando sui diritti di immagine, mentre i 40 milioni (più 2 di tasse) sono già stati congelati nelle casse del Napoli per essere spediti ad Eindhoven con un bonifico, appena la trattativa con l’agente sarà chiusa. Gli indizi sulla probabile ed ormai prossima cessione del Chucky, arrivano dal recente comportamento dell’allenatore Psv, van Bommel, che confermerebbe il feeling ormai svanito con Lozano. La sostituzione nel corso del preliminare di Champions (al 75?) gara di ritorno contro il Basilea, persa martedì in Svizzera e con essa anche l'esclusione del Psv per la massima competizione europea, è stato il primo segnale. Ieri sera il secondo. Nel debutto in Eredivisie del Psv Eindhoven in casa del Twente, il messicano è stato addirittura escluso dall’inizio, per una ragione duplice: o l’insofferenza nei confronti del coach, oppure perchè la trattativa con il Napoli potrebbe essere ormai prossima alla conclusione".