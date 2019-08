Lozano infortunio beffardo, non doveva giocare! Definito il problema, nel primo tempo aveva avuto un pestone

L'edizione odierna de Il Mattino ricostruisce l'incredibile serata vissuta dai tifosi azzurri nella giornata di ieri dopo la notizia dell'infortunio a Hirving Lozano mentre il suo agente Mino Raiola sbarcava in città per definire l'operazione di mercato Napoli col club azzurro.

Schierato titolare per la prima volta in stagione complice la frattura alla clavicola di Gaston Pereiro, Lozano si prende un primo pestone a metà frazione per poi alzare bandiera bianca al 50’, in un match iniziato alle 20: una coincidenza quasi incalcolabile, un infortunio alla caviglia destra che ha costretto il messicano ad uscire a braccia dal campo, accompagnato dai membri dello staff medico. L’esito degli esami strumentali delle prossime ore certificherà l’entità dell’infortunio: solo in caso di un stop importante, l’affare verrà messo in discussione