Gazzetta carica Llorente: "È arrivato con grande entusiasmo e sta lavorando intensamente, non è da escludere una mossa di Ancelotti"

Notizie Calcio Napoli - Fernando Llorente, attaccante spagnolo del Napoli, potrebbe giocare dal primo minuto sabato prossimo contro la Sampdoria secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che dedica uno stralcio della sua analisi all'attaccante iberico:

"Schierando insieme Lozano e Llorente, Ancelotti si garantirebbe rapidità, qualità e forza fisica. Non è escluso che contro la Sampdoria possa ricorrere a Fernando Llorente. Lo spagnolo è arrivato con grande entusiasmo e sta lavorando intensamente, in questi giorni. L’esordio in Champions League dopo tre giorni ne condizionerà le scelte. L’intenzione è di ripetere la prestazione dello scorso anno (1-0 gol di Insigne) e di sommare i primi tre punti in classifica senza perdere di vista, però, il campionato"