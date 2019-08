Llorente-Napoli, Tuttosport: sarebbe l'alternativa a Milik. Si attende Lozano, si pensa ad James

Calciomercato SSC Napoli - Intanto Giuntoli ha bloccato l’alternativa ad Icardi ed è Fernando Llorente, 34enne attaccante spagnolo. Arriverebbe a Napoli come alternativa ad Arek Milik: il polacco gode della piena fiducia dell’allenatore, che ha studiato per lui un programma di lavoro differenziato per metterlo al passo con il resto della squadra. Ecco quanto scrive Tuttosport:

"Da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello buono per l’arrivo di Hirving Lozano, che Ancelotti spera di poter avere entro giovedì, così da convocarlo per l’esordio in campionato di sabato a Firenze e fargli giocare anche uno spezzone di partita. E James Rodriguez? De Laurentiis non ha perso le speranze di averlo in prestito dal Real, anche nelle ultime ore di mercato, però il tecnico Zidane ha convocato il colombiano per l’esordio di oggi in Lega, a Vigo contro il Celta".