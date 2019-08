CorSport - Il Napoli aspetterà fino a domenica per Icardi, poi chiuderà per Llorente: 2.5 mln a stagione al basco

Calciomercato Napoli - Mentre il club di Aurelio De Laurentiis spera fino all'ultimo secondo che Icardi cambi idea, Fernando Llorente aspetta l'ok del club azzurro per la firma. Fissata la deadline per l'annuncio del basco, in caso di 'no' definitivo dell'attaccante argentino dell'Inter.

Napoli aspetta Icardi, Llorente aspetta l'ok

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, Llorente ha saputo dal primo momento che il Napoli aveva un’Idea di nome Icardi, e gli è anche stato detto che avrebbe semplicemente dovuto aspettare un po’ - tre o quattro giorni ancora - prima di arrivare al sì. A Firenze, sabato, Giuntoli ha incontrato il management del centravanti basco e ha provveduto a rimuovere qualsiasi perplessità economica, non certo la sagoma dell’argentino che rimane ancora lì, fino al pomeriggio o semmai sino a domani: il Napoli non ha altro da aggiungere a quanto già esposto, lo sanno Icardi e Wanda, lo sanno anche all’Inter ovviamente, poi esiste un momento in cui ragionevolmente prendere una decisione che sta per arrivare.

Lllorente al Napoli, cifre e dettagli

Llorente verrà allertato nel pomeriggio, è in regime di svincolo e può permettersi di attendere tranquillamente, non avendo scadenze dalle quali dipendere, e tra stasera, domani o domenica si passerà al carteggio, dopo aver tirato un sospirone di sollievo. Accordo trovato, comunque, tra Napoli e Llorente, a 2.5 milioni a stagione. Qua la mano.

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, Fernando Llorente è veramente ad un passo dal vestire la maglia azzurra, mancano solo dei piccolissimi dettagli burocratici e poi sarà un nuovo giocatore del Napoli. C'è stata una forte accelerata nella serata di ieri nella negoziazione per portare lo spagnolo al Napoli.