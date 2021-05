Libero - Vedi De Laurentiis e poi muori: Gattuso si è scontrato con un mondo chiuso come i suoi predecessori

Napoli - "Vedi De Laurentiis e poi muori". E' questo il titolo del quotidiano Libero che scrive sulla vicenda allenatore in casa Napoli: "Aurelio De Laurentiis ha questa capacità innata di stare in silenzio quando dovrebbe parlare e viceversa. Il divorzio insomma non è stato amichevole come ADL vuol far immaginare, solo che almeno sul piano economico non ci saranno strascichi: non si tratta di esonero, Rino verrà retribuito fino a giugno e poi subentrerà a libro paga il prossimo allenatore. Gattuso è stato lasciato solo e senza la possibilità di proferire parola. È il destino di chi incontra De Laurentiis, farsi ammaliare da un bilancio sano e una rosa di qualità, salvo poi doversi scontrare con un mondo chiuso".