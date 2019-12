"Levatevi quella paura dalla faccia, vi voglio aggressivi e sicuri!": Gattuso carica il Napoli, spunta il discorso alla squadra

Ultimissime calcio Napoli - E' il solito Ringhio Gattuso al primo allenamento con la divisa della SSC Napoli. Le sue grida si son sentite forte e chiare in quel di Castel Volturno, riecheggiavano nell'aria di un centro sportivo che ne ha viste di cose quest'anno e che adesso è pronto a ripartire. Il nuovo tecnico del Napoli ha parlato ieri pomeriggio in conferenza stampa toccando tanti temi.

Gattuso carica la squadra, spunta il discorso del primo allenamento

"La rivoluzione si è compiuta in tempi strettissimi, come imponeva la situazione di grande emergenza, solo mitigata dalla qualificazione Champions. Ma la crisi in campionato ha spinto il Napoli a correre ai ripari completando in meno di 24 ore la staffetta in panchina tra Ancelotti e Gattuso: l’allievo che prende il posto del maestro. Il nuovo tecnico è arrivato in città ieri mattina, ha firmato il contratto che lo legherà per 18 mesi alla società azzurra, all’ora di pranzo era già al lavoro con la squadra e nel pomeriggio è stato presentato nella sede di Castel Volturno da De Laurentiis", commenta l'edizione odierna di Repubblica.

Ma Gennaro Gattuso si è dimostrato subito quello che tutti conoscono, soprattutto in campo:

"Ma non inganni l’umiltà: il nuovo inquilino della panchina azzurra ha mostrato subito il suo piglio da sergente di ferro, in campo e fuori. Ringhio è partito forte e le sue urla durante la prima seduta a Castel Volturno si sono sentite in maniera chiara. «Vi do solo un minuto di tempo per bere, levatevi quella paura dalla faccia: vi voglio aggressivi, determinati, sicuri dei vostri mezzi». Dopodomani c’è il Parma e non si può perdere un attimo: ripristinati dunque doppi allenamenti e ritiro della vigilia. Il dopo Ancelotti è cominciato".