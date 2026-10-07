L’assist di Mancini a Malagò: vittorie e bel gioco hanno salvato l’amico Giovanni

Ultime notizie Serie A - «Sono felice che le cose siano state portate a termine. Mi sembra che vadano bene a tutti ed è positivo: se si va d’accordo è meglio...». A sentire le parole di Roberto Mancini dopo aver ricevuto il premio Vialli a Rimini, adesso sembra tutto facile, quasi banale scrive il Corriere della Sera.

"Forse è questa la ricetta segreta con cui ha risollevato la squadra dopo il Belgio a Roma, salvando di fatto il presidente Malagò che lo aveva chiamato proprio per questo: lavorare bene e in poco tempo. Senza sapere quanto fosse importante vincere subito. Due settimane fa a Coverciano l’atmosfera non era così leggera. La sensazione di attesa e di incertezza si percepiva in modo palpabile e un sottile nervosismo del ct prima del debutto non era riconducibile solo al ritorno sulla panchina azzurra dopo la fuga in Arabia. Che i risultati positivi degli azzurri abbiano aiutato a dipanare il groviglio della politica federale lo ha confermato apertamente anche il presidente del Coni, Buonfiglio"