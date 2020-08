La richiesta di Gattuso ai veterani Callejon e Mertens per la gara di stasera: il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Barcellona-Napoli: "Sono 12 anni che il Barcellona va ai quarti della Champions, ma sono anche 5 stagioni che non la vince pur potendo contare su Leo Messi. Un dato statistico che invoglia il Napoli a tentarci. Gattuso e i suoi hanno il vantaggio di non dover passare per forza. Sul piano tecnico e delle individualità, non dovrebbe esserci confronto, ma è proprio queste differenze che permetteranno al Napoli di giocare concentrato, ma in scioltezza, senza timore riverenziale, verso i campioni in blaugrana. L’allenatore ha chiesto ai suoi giocatori più rappresentativi, ovvero, Mertens, Insigne,e Callejon maggiore convinzione sotto rete"