La posizione del Napoli sul caso Juan Jesus, De Laurentiis ha preferito fare una cosa

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al caso Juan Jesus-Acerbi, sottolineando come al momento il presidente del club azzurro non si sia espresso ufficialmente sulla vicneda:

"De Laurentiis ha fatto visita ieri a Firenze alla camera ardente di Joe Barone e non si è per il momento espresso sulla vicenda. Ma il club azzurro è al fianco del giocatore e lo stesso vale per i compagni ( che oggi lo riabbracceranno alla ripresa degli allenamenti) e per i tifosi. Il Maradona farà sentire la sua voce: basta con il razzismo".