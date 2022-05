La posizione del Napoli su Ospina: ecco perchè non c'è stata la valutazione decisiva

Il Napoli vorrebbe prolungare il contratto con Alex Meret, ma intanto c’è David Ospina che attende, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

David Ospina si è messo nell’anticamera, nonostante siano arrivati segnali dal Real Madrid, altri ne erano annunciati dall’Inter.

"Ospina vorrebbe un cenno, perché la tentazione di restare, con un biennale, gli è venuta, e il colombiano piace anche a Spalletti, che gradisce comunque Meret.

Il Napoli tende a ringiovanire, la carta di identità di Ospina non è pesante e viene ritenuta neanche leggerissima, con que trentatré anni che non sono pochi ma neanche tanti per chi deve destreggiarsi in sedici metri. È per questo motivo che non c’è stato (ancora) alcuna valutazione profonda, sulla vicenda, che andrà affrontata tra un po’, visto che il campionato sta per chiudersi"