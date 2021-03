La Campania resta in zona rossa, curva dei contagi al 10,84%

Ultimissime notizie. La Repubblica Napoli fa il punto sulla diffusione dei contagi di coronavirus in Campania, ribadendo la decisione di confinare la Regione in zona rossa fino a Pasqua. Nonostante non si registrino nuovi record di contagi, infatti, la curva dei contagi in Campania resta alta, al 10,84% e nuove 13 vittime nella giornata di ieri.

Coronavirus in Campania

Continua in Campania la campagna vaccinale, con il presidente Vincenzo De Luca che ci ha tenuto a rassicurare i cittadini sull'efficacia del vaccino AstraZeneca, di recente tornato sul mercato dopo il blocco momentaneo: "Voglio ricordare che in Campania con questo vaccino abbiamo vaccinato 140 mila persone, di cui 120 mila tra il personale scolastico e 20 mila nell’ambito delle forze dell’ordine. Non abbiamo riscontrato effetti di particolare rilievo".

Alla Campania, però, mancano ancora 126mila dosi di vaccino. Ad oggi hanno ricevuto la prima dosa circa 633 mila persone, ma l'obiettivo è vaccinarne 4,6 milioni entro fine anno.