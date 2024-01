Pecoraro: "Sospensione definitiva gara per razzismo? Ci si nasconde dietro l’ordine pubblico. Il problema è il recupero delle gare di campionato"

Napoli Calcio - Giuseppe Pecoraro, ex Procuratore FIGC, ha rilasciato una intervista al quotidiano Il messaggero dove ha parlato dell'episodio Maignan in Udinese-Milan:

"Maresca? Si è comportato benissimo, perché dopo il primo richiamo ha indotto il pubblico a un atteggiamento diverso. In caso di altre interruzioni, avrebbe però dovuto sospendere tutto. Altrimenti non si risolverà mai nulla e ci si nasconderà dietro l’ordine pubblico, quando il problema vero sono i recuperi delle gare di campionato. La soluzione è nel documento firmato».

È vero che l’arbitro può far poco senza l’ok del responsabile della sicurezza?

"È una scusa dietro la quale ci si nasconde. Ci fu una polemica fra me, Gravina e Nicchi dopo Inter-Napoli, quando venne espulso Koulibaly per aver segnalato al fischietto gli ululati. È sbagliato, perché chiunque può farlo. E il responsabile dell’ordine pubblico non sempre è presente sul campo o facilmente raggiungibile. Non si può dare a lui la responsabilità per un’attività sportiva".