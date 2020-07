L'analisi di Gazzetta: Atalanta non preoccupata dall'esporsi alle ripartenze del Napoli, azzurri colpiti con freddezza

L’Atalanta di Gasperini nacque nell’ottobre 2016 contro il Napoli, quando decise di buttare in squadra una manciata di sbarbati. Quella vittoria fu il vero inizio della favola come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Quattro anni dopo, un’altra vittoria saluta il definitivo approdo alla maturità. Ieri ha vinto in modo diverso: è entrata in campo più prudente che feroce, preoccupata di non esporsi alle ripartenze del Napoli. Ha colpito al momento giusto con una freddezza adulta, e ha portato a casa il 2-0. Mai in questo campionato l’Atalanta ha tirato così poco. Una vittoria diversa, più di testa che di cuore, che ha confermato i soliti valori”