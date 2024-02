Faccia a faccia Calzona-squadra: spuntano tre regole imprescindibili. Lanciato un chiaro messaggio a Kvaratskhelia

Francesco Calzona ha dettato le sue regole alla squadra. Non c'era molto tempo per parlare prima in quanto alle porte c'era Napoli-Barcellona e bisognava restare focalizzati solo ed esclusivamente su quella partita. probabilmente la reazione di Khvicha Kvaratskhelia alla sostituzione ha fatto suonare il campanello d'allarme nella testa del tecnico che ieri ha tenuto a rapporto la squadra ribadendo alcuni concetti fondamentali che esulano dalla parte tecnico tattica.

Francesco Calzona in panchina Napoli-Barcellona

Kvaratskhelia scontento alla sostituzione Napoli Barcellona

Come si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, Calzona ieri ha riunito tutta la squadra dettando le sue linee guida anche dal punto di vista comportamentale. Il nuovo allenatore ha fatto capire che il suo modo di intendere il calcio passa anche dalla coerenza, correttezza e soprattutto meritocrazia. Non sono più tollerati musi lunghi, insofferenze e contestazioni alle scelte dell'allenatore. Insomma, è stato lanciato un messaggio a Kvaratskhelia dopo quanto accaduto mercoledì nella gara di Champions League.