Kvaratskhelia-Napoli, rinnovo alle porte: è arrivato un segnale importante

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime notizie in casa Napoli sul rinnovo di Kvaratskhelia che è più vicino rispetto a qualche settimana fa. Adesso ha parlato anche l'attaccante georgiano.

Rinnovo Kvaratskelia-Napoli, le ultime

Come scrive Il Mattino, il rinnovo di Kvararskhelia è ormai alle porte. Ieri parlando dal ritiro della Georgia ha ammesso: «Voglio continuare a rendere felici i tifosi del Napoli e della mia nazionale». Ma Conte sa quanto possano incidere i tormenti contrattuali anche sul rendimento in campo. E non vuole che certe cose si trascinino come le interminabili telenovele brasiliane: dunque, ha chiesto al ds Manna che si trovi un'intesa per il rinnovo. Il Napoli arriverà a 7 milioni lordi. E lo farà a breve. Respingendo così, almeno questa estate, l'assalto del Psg.