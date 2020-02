KPMG Football, Di Cianni: "Napoli senza coppe? Danno dai 40 ai 60 milioni di euro e un forte impatto"

Ultime notizie calcio Napoli. Antonio Di Cianni, manager di KPMG Football Benchmark (ramo della consulenza sportiva di KPMG), ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dell'edizione odierna de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Quanto potrebbe pesare un anno senza coppe? «In linea di massima, vi sarebbe un danno dai 50 ai 60 milioni in caso di mancata partecipazione alla Champions e dai 40 ai 50 per l’Europa League. Si tratterebbe di un contraccolpo significativo ma non un disastro: anche Roma e Inter non sono riuscite, nella loro storia recente, a qualificarsi alla Champions. Un anno può essere assorbito, anche se aumentano i costi aziendali da sopportare. Se invece l’assenza si prolunga, c’è il rischio di un ridimensionamento. Sui conti della stagione 2020-2021 vi sarebbe comunque un forte impatto».