Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Gattuso non dovrebbe optare per la soluzione Koulibaly titolare dal primo minuto a Bergamo: "Koulibaly è partito ieri per Bergamo insieme con la squadra, dopo un paio di settimane trascorse a combattere contro il Covid, ma oggi con l’Atalanta comincerà in panchina. Proprio come Ghoulam, fratello più che amico, nonché compagno di questa sventura chiamata virus”