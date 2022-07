Kim-Napoli, CorSport: Spalletti spera di averlo già in ritiro a Castel di Sangro, il motivo

Il Napoli ha puntato forte su Kim Min jae del Fenerbahce. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come l'affare sia in dirittura d'arrivo sottolineando come Luciano Spalletti si augura di averlo a disposizione già a Castel di Sangro per registrare la difesa con il centrale coreano.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Tutto su Kim. Tutto e anche di più: la priorità del Napoli per la difesa è sempre stato lui, il gigante coreano del Fenerbahce, sin dall'istante successivo all'addio di Koulibaly, e anche ieri il ds Giuntoli ha lavorato alla definizione di un affare che Spalletti attende per due motivi: sia perché gli piace, sia perché sabato a Castel di Sangro comincia il ritiro che gradualmente accompagnerà la squadra all'esordio in campionato e a seguire in Champions e dunque il tempo per registrare la linea, e in genere la fase difensiva, stringe.

La storia, insomma, sta per entrare nel vivo: il rischio di un'asta è sfumato dopo la brusca frenata del Rennes, mentre Everton e Inter hanno chiesto info senza grandi velleità. Insomma, non resta che definire i dettagli e consegnare il difensore a Spalletti. Il dopo-Koulibaly sta per cominciare".