Karnezis ha convinto Ancelotti, sarà lui il vice Meret. Per Ospina si cerca l'accordo con l'Arsenal

Ultimissime Napoli. Karnezis resta a Napoli. Il portiere greco aveva già ampiamente convinto sia per le qualità tecniche espresse a inizio stagione, quando è stato chiamato in causa per l’infortunio di Meret, sia per la grande capacità di fare gruppo e dell’ottimo rapporto con gli altri due portieri in rosa. Una garanzia, quindi, sotto tutti i punti di vista.

Ultime Napoli, Karnezis ha convinto Ancelotti: sarà il vice Meret

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Il portiere greco, 33 anni, insieme al difensore spagnolo Albiol è il più anziano nello spogliatoio, la sua esperienza è importante nel gruppo. Karnezis ha convinto in pieno Ancelotti e la sua prima stagione a Napoli è stata positiva, l’anno per lui del ritorno in Italia dopo l’esperienza in Premier League con il Watford. Al momento è lui il sicuro vice Meret per la prossima stagione, per Ospina infatti non è scattato il rinnovo automatico legato al numero di presenze (sarebbe scattato a 25 e si è fermato a 24). L’intenzione del club e di Ancelotti è di confermarlo perla prossima stagione. Ora però c’è da trovare l’intesa con l’Arsenal, proprietaria del cartellino: la cifra fissata l’estate scorsa per il riscatto è di 3.5 milioni, il Napoli proverà a chiudere a condizioni più basse".

Le ultime notizie di Calciomercato