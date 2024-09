Juve-Napoli è stato come una vittoria per l'umore degli azzurri, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Sono passate appena cinque giornate ma il Napoli di Conte si è già messo alle spalle tutte le favorite per lo scudetto come scrive la Gazzetta dello Sport.

Per Conte vale ciò che vede in campo. E allora sì, si può guardare avanti con fiducia: "il pari di Torino è stato come una vittoria per l’umore della squadra, che ha concesso nulla. Il Napoli ha ritrovato compattezza, è tornato a essere consapevole dei propri mezzi. E con la panchina più profonda e i ricambi di qualità , può pensare in grande. Ma serve un filotto di vittorie per dare un ulteriore segnale di forza, per aumentare la pressione sulle rivali già alle spalle".