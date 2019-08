Juve-Napoli, Repubblica rivela: il questore di Torino potrebbe disertare lo stadio in segno di protesta verso i bianconeri, la motivazione

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica racconta di una possibile protesta da parte del questore di Torino in Juve-Napoli:

"La vigilia è stata ancora una volta ad alta tensione e saranno poco più di un migliaio i tifosi al seguito degli azzurri, con il settore Ospiti blindato. L’alto costo dei biglietti (67 euro) e le moltissime restrizioni non hanno permesso un esodo maggiore, nonostante la revoca del vergognoso divieto iniziale per i nati in Campania. La Juventus si è limitata su pressione delle autorità ad annullarlo, senza mai ammettere pubblicamente il suo errore. Per questo è possibile che diserti lo stadio il questore di Torino, per protesta nei confronti del club bianconero"