James Rodriguez-Napoli, Gazzetta: il Real spera nell'exploit in Coppa per stuzzicare altri top club

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su James Rodriguez: "James Rodriguez al Napoli ormai non è una indiscrezione o una idea, ma una trattativa bene avviata, anche se ancora con parecchi aspetti da definire. A Madrid, con il ritorno di Zidane in panchina, non c’è spazio per il fantasista colombiano – che non ha fatto benissimo a Monaco di Baviera e il Bayern infatti non lo ha riscattato –, ma Florentino Perez ha bisogno di denaro fresco per ricostruire la squadra e vorrebbe di più dei 35 milioni offerti dal Napoli. Alla Casa Blanca sperano in un exploit in Coppa America di James per stuzzicare l’interesse di altri grandi club"