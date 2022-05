Interesse Napoli per Palomino: la risposta dell'Atalanta

Calciomercato Napoli - Interesse Napoli per Palomino dell'Atalanta. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega dettagliatamente come il centrale di Gasperini sia entrato nella lista dei difensori seguiti da Giuntoli.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport su Palomino

"In difesa si guarda a Josè Luis Palomino, argentino dell'Atalanta, ma da Bergamo arrivano segnali negativi: l'idea è non cederlo. Ancora aperto il canale con il Getafe per il terzino sinistro uruguaiano Mathias Olivera, ma il club pretende l'importo della clausola rescissoria: 20 milioni"