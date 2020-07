Inter-Napoli, possibili otto cambi tra i titolari! Due azzurri visibilmente affaticati

Ultime notizie Napoli - Il turn-over, chiaramente: perché proprio ora non se ne può fare a meno. La rivoluzione diventa quindi indispensabile e Gattuso la sta preparando per Inter-Napoli, come racconta il Corriere dello Sport:

"Manolas è uscito ammaccato, Mertens è squalificato, qualche altro è visibilmente affaticato (Fabian e Zielinski, ad esempio): i sette cambi di sabato potrebbero essere replicati o addirittura diventare otto, perché il Camp Nou è vicinissimo. Si scaldano Meret e Mario Rui, Maksimovic e Allan, Demme ed Elmas, Politano e un po’ anche Lozano. Ma la rifinitura odierna offrirà ulteriore e definitive indicazioni, prima della partenza di domani mattina per Milano"