Verso Inter-Napoli, Il Mattino: Inzaghi in ansia, le ultime su Lautaro, Brozovic e De Vrij

Notizie Napoli calcio. Il 4 gennaio si avvicina e Inter-Napoli segnerà la ripresa del campionato per gli azzurri di Spalletti.

Ecco le ultime in casa Inter riportate da Il Mattino in vista della gara di San Siro contro il Napoli:

Inzaghi deve fare i conti con una situazione non entusiasmante. Questo pomeriggio, alle 17, ultima amichevole precampionato. I nerazzurri affronteranno il Sassuolo. Non convocato ovviamente Lautaro Martinez che si aggregherà alla squadra solo in queste ore e che contro il Napoli al massimo partirà in panchina. Non ci sarà neanche Marcelo Brozovic: il croato non ha lavorato in gruppo negli ultimi due giorni. La sensazione è che dovrebbe esserci contro il Napoli, ma che bisognerà comunque forzare per schierarlo titolare. Altro assente di peso sarà il centrale De Vrij, anche lui out contro il Sassuolo. L’olandese è in forte dubbio per il big match del 4 gennaio. Al suo posto il candidato migliore è Acerbi.