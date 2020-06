Inter, Marotta: "Coppa Italia? Dobbiamo cercare di prendere in mano quel trofeo: vogliamo vincere"

Ultimissime Napoli - Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

Saltiamo in avanti, a fine mercato: l’Inter del prossimo campionato partirà alla pari con la Juve o ancora di rincorsa?

"Non guardo agli altri. Con l’avvento di Conte la crescita si è notata, sul piano culturale e su quello sportivo. Adesso non bisogna porsi limiti, l’asticella va alzata. Stiamo portando avanti la missione della proprietà Suning. Vogliamo vincere".

Beh, ora avete l’occasione Coppa Italia.

"La vediamo davanti a noi, anche se al momento un po’ da lontano. Dobbiamo cercare di prendere in mano quel trofeo".

Ci crede allo scudetto?

"Ho visto la squadra molto carica in allenamento, come il suo allenatore: mi ha fatto piacere. In un campionato così anomalo, può accadere di tutto. Conosciamo la forza degli avversari, ma dobbiamo avere ambizione. Poi serviranno circostanze favorevoli, come non avere infortuni nei momenti chiave".