Inter, Inzaghi ritrova Lukaku in vista del Napoli: oggi sarà titolare in amichevole

Notizie calcio. Smaltita la delusione mondiale con il suo Belgio, ora Romelu Lukaku vuole tornare protagonista con l'Inter dopo una prima parte di stagione passata ai box.

Come riportato da Tuttosport, Lukaku oggi sarà titolare nell'amichevole contro la Reggina ed ha messo la gara contro il Napoli del 4 gennaio nel mirino:

Il calciatore viene ora segnalato particolarmente voglioso di mettersi in mostra davanti al suo allenatore e ai suoi tifosi, ma l’obiettivo principale dell’attaccante nerazzurro è quello di entrare davvero in forma - e di raggiungere un livello vicino al massimo potenziale - già per il 4 gennaio, quando è in programma il big match di campionato contro il Napoli.