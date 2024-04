"Inaccettabile essere battuti in ogni uno contro uno, lascia un vuoto a sinistra", pagelle durissime per Natan

Queste le pagelle di Natan per i quotidiani dopo Empoli-Napoli:

Corriere dello Sport 4 - Nell’azione del gol sbaglia due volte su Gyasi: buca l’intervento di testa e arrivederci; poi inspiegabilmente non lo segue. Quarantacinque minuti di vuoto a sinistra. Che non è il suo ruolo, per carità.

La Gazzetta dello Sport 4,5 - La fascia non è il suo ruolo, ma gli errori sul gol e tutte le altre sitazioni obbligano Calzona al cambio dopo 45'.

Il Mattino 4 - Non accorcia, non attacca, non scende mai oltre la metà campo e potrebbe essere accettabile, non lo è quando viene puntato e superato ad ogni uno contro uno.

Tuttosport 5 - Primo tempo in totale confusione per il sostituto di Mario Rui, inevitabile la sostituzione nell’intervallo.