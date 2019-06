Il Roma - Mario Rui ed il Napoli ai saluti: quattro nomi per sostituirlo

È un continuo susseguirsi di nomi, indiscrezioni ed accostamenti importanti. Questo è il calciomercato, in particolar modo quello estivo, che sa regalare sempre qualche emozione in più. C’è da prepararsi per una nuova stagione, con l’obiettivo di migliorare la propria rosa, tentando di fare un passo in avanti anche per quanto riguarda i traguardi stagionali. Il Napoli 2.0 di Carlo Ancelotti tra meno di due settimane si ritroverà a Dimaro per dare il via ufficialmente alla nuova stagione calcistica. Tanti giovani ragazzi, qualcuno aggregato dalla Primavera e qualcuno di rientro dal prestito, ma anche un primo volto nuovo, Giovanni Di Lorenzo. Il primo acquisto è stato lui, dopo un’ottima annata con la maglia dell’Empoli. Ma il Napoli non ha intenzione di fermarsi qui. James Rodriguez e Kostas Manolas sono i due indiziati principali, i due colpi da mettere a segno. Il colombiano è praticamente ad un passo, c’è solo da attendere la conclusione della Copa America per vedere la concretizzazione della trattativa, mentre per il difensore greco bisognerà attendere l’accordo giusto tra Napoli e Roma, ma anche in quel caso sembra trapelare ottimismo. Ma Cristiano Giuntoli non si fermerà qui, perché c’è ancora tanto su cui lavorare, partendo dalla fascia sinistra. Mentre sull’out di destra la situazione sembra ben definita, con l’ingresso di Di Lorenzo e l’uscita di Hysaj – il giocatore è sempre più vicino all’Atletico Madrid – discorso diverso va fatto per la fascia mancina. L’unica certezza sembra essere rappresentata dalla permanenza di Faouzi Ghoulam. Mario Rui saluterà Napoli molto probabilmente con un ritorno in Portogallo, essendo vicinissima la firma con il Benfica. Lì ci sarà bisogno di intervenire per dare un’alternativa al franco-algerino: dopo i brutti infortuni che lo hanno tenuto fuori oltre un anno non c’è la garanzia che lo stesso Ghoulam possa tenere per un’intera stagione oppure dimostrare di poter essere il titolare di cui Carlo Ancelotti ha bisogno. Quindi si attenderà presumibilmente il ritiro di Dimaro, dove sarà osservato attentamente da vicino, per capire il profilo giusto da affiancargli. I nomi al momento non si sprecano: in pole c’è Mohamed Fares, attualmente in forza alla Spal ed impegnato in Coppa D’Africa con la sua Algeria. Classe ’96 e reduce da un’ottima stagione con la società di Ferrara, è valutato 15 milioni dal club, ma il Napoli attualmente non è disposto ad andare oltre i 10. C’è stato un sondaggio anche per Luca Pellegrini, giovanissimo terzino ventenne della Roma, che negli ultimi mesi di stagione ha giocato in prestito al Cagliari. Ipotesi più lontana resta quella di Theo Hernandez: il terzino del Real Madrid interessa al Napoli, ma l’idea è quella di puntare su Ghoulam come riferimento, affiancandogli un giovane disposto a fargli da riserva. Da non scartare anche Grimaldo, che è in uscita dal Benfica e la società partenopea potrebbe pensarci, ma resta da valutare il costo del cartellino del giocatore.