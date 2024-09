Il Napoli sul 5-0 gioca come se stesse 0-0, il pubblico napoletano ha apprezzato una dote della squadra di Conte

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli schierato al Maradona per i sedicesimi di Coppa Italia è apparso agguerrito e feroce come quelli che Conte utilizza più spesso. Lo scrive Tuttosport.

"Conte pensa al minutaggio e tira fuori Simeone-Neres-Raspadori per Kvaratskhelia-Lukaku-McTominay. Non passa un minuto e Big Rom suggerisce per l’ex ManUnited che timbra il 5-0.

Ma il Napoli non è pago, gioca come se fosse ancora sullo 0-0 e McTominay sfiora la doppietta con destro che sbatte sulla traversa. Può bastare, il pubblico ha apprezzato l’ardore di una squadra che ha assorbito lo spirito del tecnico"