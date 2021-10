Il Napoli sta per avere dal Governo un’arma in più per difendere il primo posto

Napoli Calcio - Un’arma in più per difendere il primo posto, il Napoli sta per averla dal Governo. Strano a dirsi, ma è effettivamente così. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport:

"In virtù del nuovo decreto, è stato ampliato a 41mila il numero dei biglietti che potranno essere messi in vendita per la sfida contro il Torino, grazie all’allargamento della capienza fino al 75% per gli impianti all’aperto.

E domenica De Laurentiis ospiterà in tribuna autorità il sindaco Manfredi che si insedierà in questa settimana. Sarà l’occasione per proseguire nel dialogo sullo stadio Maradona già iniziato a fine agosto e poi proseguito con contatti telefonici, prima e dopo l’elezione"