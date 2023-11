Il Napoli non vince e De Laurentiis non gradisce: c'è una cosa che non gli è andata giù

Ultime notizie Napoli - Il Napoli non ce la fa a vincere al Maradona, dove i 3 punti non arrivano dal 27 settembre (4-1 all’Udinese), nemmeno quando c’è da sfidare l’Union Berlino reduce da due mesi e mezzo di sconfitte. Ne parla Tuttosport.

Forse non è una questione di avversari, più semplicemente la squadra di Garcia viene meno quando è obbligata a vincere partite decisive:

“1-1 per la delusione dei 40mila fan al Maradona, tra cui Osimhen (seduto di fianco al suo agente Calenda) e un presidente De Laurentiis buio in volto: il suo umore cambia quando si mette in discussione il cammino europeo.

Non gli è andata giù che la sua squadra abbia fallito un (quasi) match-ball, dopo aver disputato da subito la gara con netta superiorità territoriale anche se il punteggio l’ha sbloccato solo al 39’”