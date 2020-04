Il Napoli ha già pianificato il ritorno a Castel Volturno! CorSport: il club s'è già informato con i laboratori per i test rapidi sui contagi

Arriverà il giorno in cui tutto tornerà alla normalità o potrà in parte somigliarle. Se lo augura il Napoli, come racconta il Corriere dello Sport:

“La società ha già pianificato il ritorno al centro sportivo di Castel Volturno previsto, nel caso, solo agli inizi del prossimo mese. Alla ripresa sarà fondamentale valutare lo stato di salute e la tenuta atletica dei calciatori, giocheranno un ruolo importante l’equipe medica e il nuovo programma di lavoro che Gattuso pianificherà col preparatore atletico Dominici. La Figc ha indicato una serie di esami da effettuare per evitare contagi e il Napoli si è già organizzato, informandosi con i laboratori per i test rapidi”