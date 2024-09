Il Napoli cerca i primi punti lontano dal Maradona, ecco chi è atteso a Castel Volturno in queste ore

Ultime notizie SSC Napoli - Gilmour e McTominay sono già rientrati a Napoli all’alba di ieri, oggi saranno in campo per il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra come racconta la Gazzetta dello Sport.

Conte inizia a pensare al Cagliari

Ci sarà anche Lobotka, rientrato dagli impegni con la Slovacchia, “mentre tra oggi e domani sono attesi quasi tutti gli altri, dagli azzurri a Kvaratskhelia. L’ultimo a rientrare sarà Anguissa, che tornerà dall’Africa non prima di giovedì. Già da oggi, Conte comincerà a pensare al Cagliari, dove il Napoli andrà a caccia dei primi punti esterni della stagione”.