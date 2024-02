Il milanista Sangiovanni: "Stasera vinciamo contro il Napoli. Mi piacerebbe avere Di Lorenzo in rossonero"

Sangiovanni ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Giochiamo lo stesso al mercato degli allenatori: chi vorrebbe per il dopo-Pioli?

"Mi piacerebbe che a Milano arrivasse Antonio Conte. Oppure Thiago Motta. Il primo perché potrebbe dare una scossa a livello di mentalità; l’attuale tecnico del Bologna, invece, per il suo modo di giocare. Però, insieme a Thiago Motta, vorrei anche Joshua Zirkzee, così facciamo il pacchetto completo...".

Parliamo del Napoli: chi porterebbe a Milanello dalla rosa di Mazzarri?

"Vari giocatori. Non vorrei però rispondere con i soliti nomi, come Osimhen o Kvaratskhelia: penso che ci sarebbe utile un difensore come Di Lorenzo".

Si sbilanci: chi è favorito, questa sera, tra Milan e Napoli?

"Penso che il Milan sia favorito e penso anche che vinceremo. Ma non voglio gufare".