Ultime notizie Napoli - Domani Osimhen non potrà partire titolare, è ancora presto, ma di sicuro giocherà più dei 15 minuti di Coppa Italia. Lui ci sarà, Dries Mertens no. Ne parla Il Mattino.

"Mertens stato tradito dalla voglia matta di giocare la Supercoppa. E ora è ancora dolorante. Non rientrerà domani, come era stato inizialmente annunciato: si tratterrà ancora qualche giorno ad Anversa per farsi curare dai suoi fisioterapisti di fiducia. Difficile fare previsione sul suo ritorno in campo"