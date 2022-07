Il Mattino - Sarà Kvaratskhelia a sostituire Insigne: "Che onore giocare in azzurro"

L'edizione odierna del Mattino mette in evidenza il primo giorno a Castel Volturno per il nuovo arrivato Kvaratskheila in maglia azzurra

Il primo contatto del neoacquisto georgiano con il nuovo mondo Napoli, con il tecnico Spalletti, sorridente all’uscita dal centro sportivo nel pomeriggio, lo staff tecnico, quello medico, i magazzinieri. «Ciao, finalmente sono qui. Forza Napoli sempre», il video di Kvaratskhelia dal campo di allenamento postato sul profilo Twitter del Napoli. Sorrisi, entusiasmo, grande voglia di tuffarsi nella nuova esperienza che partirà con il primo allenamento di sabato mattina a Dimaro-Folgarida, l’amichevole di giovedì contro l’Anaune e poi quella di domenica 17 contro il Perugia. Grande attesa per le sue prime giocate in maglia azzurra, sarà per lui la grande occasione in serie A dopo essersi messo in luce per il numero di gol e le giocate offensive spettacolari con il Rubin Kazan e la Dinamo Batumi e con la nazionale georgiana. Kvaratskhelia ha grande qualità tecnica ed è bravo ad attaccare la profondità, giocherà a sinistra in attacco e sarà lui il sostituto di Insigne. Dopo la prima giornata napoletana si tufferà nella nuova squadra da sabato cominciando ad entrare nella metodologia di Spalletti, la preparazione atletica, il lavoro tecnico-tattico: 40 giorni di lavoro nei due ritiri e poi l’esordio in serie A contro il Verona

