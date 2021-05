Il Mattino rivela: Gattuso con i collaboratori si diverte a mostrare la bozza di accordo scritta a mano da De Laurentiis e firmata dal patron il 30 ottobre

Ultime notizie Napoli - Tra Gennaro Gattuso ed Aurelio De Laurentiis i rapporti personali sono complicati ed è difficile pensare che possa arrivare di nuovo una offerta di rinnovo. Ne parla Il Mattino.

"Scherzando con i suoi collaboratori, Ringhio si diverte a mostrare la bozza di accordo scritta a mano da De Laurentiis e firmata dal patron il 30 ottobre a Castel Volturno. Quel pomeriggio venne raggiunto l’accordo per andare avanti: 2,4 milioni a stagione dal 21/22 e bonus di 1 milione (in tre rate) per integrare l’ingaggio di questa stagione (1,4 milioni di euro nette)"