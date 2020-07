Il Mattino – Osimhen è in Nigeria: ci sarebbero già le firme, si attende solo l'annuncio

Ultime calcio Napoli - Victor Osimhen è in Nigeria, come vi ha anticipato nella serata di ieri la redazione di CalcioNapoli24, per, poi, partire per le vacanze. Un saluto alla famiglia, qualche giorno di riposo, quindi l'inizio dell'esperienza con il Napoli. Di fatto, si attende solo l'annuncio e la definizione di qualche dettaglio, come le date delle rate di pagamento dei 60 milioni che il Napoli verserà nelle casse del Lille.

Secondo quanto riporta Il Mattino: