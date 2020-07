CN24 - Osimhen è a Lagos: dopo la firma del contratto col Napoli è volato in Nigeria [FOTO]

Ultime calcio Napoli - Si attende l'annuncio ufficiale, ormai sembra mancare soltanto quello prima di vedere Victor Osimhen con la maglia del Napoli addosso. Di lui si parla da tanto tempo, ormai il Lille ha accettato l'offerta del Napoli ed è pronto a dire addio al suo bomber. Le cifre sono quelle ormai note, si attende di sapere se nella trattativa possa rientrare o meno Karnezis.

Osimhen

Osimhen in vacanza a Lagos dopo la firma

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, la firma del contratto sembrerebbe essere arrivata a Lille con le visite mediche svolte in precedenza a Roma. Dopo la firma, arrivata da poco, l'attaccante ha deciso di tornare a Lagos, in Nigeria, dove sta godendo del suo periodo di riposo, prima di arrivare a Napoli e mettersi a disposizione per la nuova stagione. Si attende l'annuncio ufficiale, si attende il tweet di De Laurentiis, intanto Osimhen si riposa...a Lagos, come dimostrano le foto che l'amico-giornalista dell'attaccante, Oma Akatugba ha gentilmente concesso alla nostra redazione.

