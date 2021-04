Il Mattino - Le lettere contro Dal Pino erano state annunciate da De Laurentiis da qualche mese: il retroscena

Ultime Serie A - La grande pace nel calcio italiano non è durata neppure due mesi. Ieri sette club scapitanati da De Laurentiis, Lotito, Marotta e Agnelli hanno sfiduciato il presidente della Lega di Serie A Dal Pino con una lettera dai toni severi e sprezzanti. Ne parla Il Mattino.

"Il passo arriva al termine di settimane di tensione dove De Laurentiis & company hanno visto con sospetto tutti i tentativi di riaprire il tavolo per l’ingresso della cordata di fondi d’investimento. Le lettere degli avvocati erano state annunciate da De Laurentiis da qualche mese. Un attacco frontale a Dal Pino che aveva sostenuto a lungo la cessione del 10% della media company ai private equity per un totale di 1,7 miliardi di euro. Cosa a cui il Napoli si è opposto fin da luglio. Il pallone di casa nostra che ha ripreso a litigare. Anche perché c’è chi come De Laurentiis vorrebbe riaprire gli stadi"