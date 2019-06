Il Mattino - Il Napoli aveva pensato ad Icardi, ma senza inserire Fabian e Zielinski nell'affare

Secondo l'edizione di oggi de Il Mattino, è evidente che l'Inter abbia necessità di monetizzare, così come è abbastanza chiaro e giusto che non voglia cedere Icardi alla Juventus. L'Inter spinge per una soluzione all'estero, in Italia al massimo Napoli poteva essere una scelta fattibile ma da queste parti De Laurentiis ha risposto picche: ora non lo compro, lo volevo tre anni fa. Già, tre stagioni fa, quando davvero don Aurelio gli prospettò ponti d'oro pur di fargli indossare la casacca azzurra. Semplice: era, anzi è, un pallino di Sarri che voleva a tutti i costi l'argentino per riempire la casella lasciata vuota dal tradimento di Higuain. È questo il punto: i coniugi Icardi se ne fregano delle storiche rivalità e dei voltafaccia (tutto il mondo è paese), vogliono soltanto la Juventus perché adesso più che mai c'è Sarri che spinge in tale direzione. La solita ombra juventina, i cui tentacoli di mercato non conoscono limiti.

MURO CONTRO MURO

Diciannove reti nella stagione che si è appena conclusa, coppe comprese. Undici appena in campionato, non è stata un'annata indimenticabile per Maurito la cui oscillazione di mercato tende inevitabilmente al ribasso. Se fino a gennaio scorso non sarebbe partito per meno di centro milioni, adesso con 60-70 lo porti via. Il Napoli aveva fatto un pensierino sul serio ma poi la chiacchierata non è decollata di fronte alla richiesta nerazzurra di inserire Zielinski e Fabian Ruiz nell'affare. Roma giallorossa non è una piazza gradita, altrimenti sarebbe già andato in porto lo scambio con Dzeko. E' una storia paradossale, perché da Marotta a Conte, dallo spogliatoio alla proprietà, nessuno vuole Icardi. Il quale, a parole, dice di volere l'Inter. In pratica sogna la Juve e fa melina. E' muro contro muro e qualcuno prima o poi dovrà fare un passo indietro.