Il Mattino - Ieri Conte ha chiesto al Napoli di allenarsi sui rigori! Non vuole farsi trovare impreparato

Ultime notizie SSC Napoli - Una rivoluzione, quella del Napoli di Antonio Conte stasera sotto forma di opportunità, strategie, valutazioni e chance. L'obiettivo però resta lo stesso: il diktat è vincere, scrive Il Mattino.

In caso di parità si andrà direttamente ai rigori senza passare per i supplementari, "sarà anche per questo che uno stakanovista come Conte ha chiesto ai suoi uomini un'appendice di lavoro sui tiri dal dischetto ieri pomeriggio a Castel Volturno. Il tecnico non intende farsi trovare impreparato".