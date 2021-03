Il Mattino - Gattuso ritrova la coppia Osimhen-Mertens: l'attacco del Napoli dipende da loro, c'è una statistica che lo conferma

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen e Dries Mertens, probabilmente i due giocatori che sono mancati maggiormente al Napoli in questa stagione. In vista della gara contro il Bologna, sottolinea il Mattino, il tecnico Gattuso potrà finalmente contare sui suoi due centravanti titolari. Una situazione che non si verificava (seppur per uno spezzone) dallo scorso 28 gennaio: stasera al Maradona dovrebbe partire Mertens titolare, con Osimhen pronto ad affiancarlo a gara in corso.

Osimhen-Mertens, il Napoli ritrova la coppia gol

Come riportato dai colleghi de Il Mattino, la coppia Osimhen-Mertens ha avuto un notevolissimo impatto sulla prima parte di stagione del Napoli: con loro due in campo, la squadra di Gattuso ha ottenuto 5 successi in 7 partite di campionato, nelle quali Victor e Dries hanno siglato un totale di 2 gol a testa (sui 15 complessivi di squadra, un dato incredibile). Con loro due è un altro Napoli, specialmente dal punto di vista offensivo: Gattuso si augura che il loro tanto atteso ritorno sia la soluzione definitiva alla crisi azzurra.