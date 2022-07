Il Mattino - De Laurentiis in hotel per le ultime formalità sul contratto di Meret

Il calciomercato del Napoli ha conosciuto una svolta con la cessione di Koulibaly e adesso la società può pensare alle operazioni in entrata. Allo stesso tempo si pensa anche ad ultimare il rinnovo di Meret come sottolinea il Mattino.

De Laurentiis è rimasto nel quartier generale anche per vedere le ultime formalità del contratto di Meret. Sirigu non intende, al momento, abbassare le pretese (2 milioni per un anno).