Il Mattino - Covid, tornano piene le terapie intensive a Napoli: "Pochi posti liberi"

Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime novità in merito alla gestione del Coronavirus a Napoli:

"Ieri a Napoli sono emersi 235 nuovi positivi a Sars-Cov-2, di cui 170 asintomatici (872,34 per cento) e 65 sintomatici (27,66 per cento) e tra questi ultimi uno è finito in ospedale e gli altri sono per ora in isolamento domiciliare, seguiti dalla medicina del territorio (Usca e dottori di famiglia). Una fetta non trascurabile di queste persone, mediamente il 15 per cento, che esprimono la malattia con sintomi, nei prossimi 14 giorni potrebbe varcare la soglia di un Covid hospital".