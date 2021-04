Il Mattino - Covid-19 in Campania, per gli esperti siamo in sindemia: ecco cosa vuol dire

Ultime notizie Napoli. Oggi Il Mattino fa il punto sulla situazione dei contagi di Covid-19 nella Regione Campania, dove la curva è in fase di stagnazione nelle ultime settimane, con un indice Rt di diffusione stabile attorno all'1,3. Valori stabili anche per quanto riguarda l'incidenza cumulativa dei nuovi casi misurati per 100 mila abitanti, attorno a quota 233-232. La Regione Campania nel frattempo è in zona rossa.

Per tornare in zona arancione la Campania deve fare in modo che gli indicatori sui contagi ritornino a calare in maniera costante, fino a calare sotto al soglia di rischio segnalata dall'indice Rt inferiore o uguale a 1.

Covid-19 Regione Campania

Coronavirus in Campania

Per spiegare la situazione, Il Mattino ha intervistato Alessandro Perrella, infettivologo dell'Ospedale Cardarelli di Napoli e componente dell'Unità di crisi regionale. Gli specialisti come lui controllano l'algoritmo previsionale che monitora i contagi di Covid-19 in Campania. A parer suo, non si può più parlare di pandemia, bensì di sindemia. Cosa vuol dire sindemia? "Indica una serie di condizioni morbose, socio economiche e culturali concomitanti (altre malattie non infettive, densità demografica, livello di istruzione, indice di povertà, cambiamenti climatici, riscaldamento globale, deforestazione, desertificazione ecc.) che andrebbero tenute nella massima considerazione ai fini di una corretta lettura ed interpretazione dei dati dell'epidemia da coronavirus".

Insomma bisogna che ciascuno calcoli i rischi che si corrono in questa terza ondata che si configura più subdola e meno lineare delle precedenti, per tutta una serie di variabili non strettamente legate al virus.